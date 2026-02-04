Verluste in Frankfurt: DAX verliert schlussendlich

Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent schwächer bei 24 652,77 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,127 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,261 Prozent auf 24 845,59 Punkte an der Kurstafel, nach 24 780,79 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 612,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 877,91 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 539,34 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 949,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der DAX einen Wert von 21 505,70 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,462 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 9,61 Prozent auf 56,80 EUR), Continental (+ 5,74 Prozent auf 71,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,38 Prozent auf 30,38 EUR), BASF (+ 4,98 Prozent auf 49,76 EUR) und Symrise (+ 4,67 Prozent auf 73,12 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Heidelberg Materials (-9,76 Prozent auf 213,50 EUR), Siemens (-7,17 Prozent auf 242,00 EUR), Scout24 (-5,40 Prozent auf 75,35 EUR), Deutsche Bank (-5,39 Prozent auf 31,96 EUR) und Rheinmetall (-4,60 Prozent auf 1 679,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 12 718 241 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 203,142 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,13 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at