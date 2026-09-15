Verluste in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsstart

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,46 Prozent auf 25 324,26 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,131 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,316 Prozent tiefer bei 25 360,32 Punkten, nach 25 440,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 321,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 378,53 Zählern.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 26 440,31 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 24 894,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23 748,86 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,20 Prozent. Bei 26 618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,86 Prozent auf 39,90 EUR), Bayer (+ 0,69 Prozent auf 49,67 EUR), Symrise (+ 0,48 Prozent auf 88,66 EUR), adidas (+ 0,45 Prozent auf 144,55 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,37 Prozent auf 329,40 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-3,13 Prozent auf 33,08 EUR), BASF (-1,66 Prozent auf 51,51 EUR), Daimler Truck (-1,54 Prozent auf 43,36 EUR), Brenntag SE (-1,31 Prozent auf 60,32 EUR) und Commerzbank (-1,24 Prozent auf 42,14 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 418 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,593 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at