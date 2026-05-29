Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent leichter bei 25 068,16 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,082 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,136 Prozent fester bei 25 126,35 Punkten, nach 25 092,25 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 040,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25 201,39 Einheiten.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,449 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 29.04.2026, mit 23 954,56 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 25 284,26 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2025, den Stand von 23 933,23 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,15 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 3,47 Prozent auf 23,58 EUR), Infineon (+ 2,90 Prozent auf 82,43 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,76 Prozent auf 190,35 EUR), Scout24 (+ 1,72 Prozent auf 70,90 EUR) und Continental (+ 1,51 Prozent auf 72,56 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Bayer (-4,31 Prozent auf 36,21 EUR), Siemens Energy (-3,30 Prozent auf 161,26 EUR), Beiersdorf (-1,95 Prozent auf 70,32 EUR), Deutsche Bank (-1,80 Prozent auf 27,89 EUR) und Symrise (-1,63 Prozent auf 79,76 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 530 929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 208,899 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,50 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,40 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at