Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Index-Performance im Fokus
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13.08.2026 17:59:18
Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter
Der DAX ging nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 26 292,00 Punkten aus dem Handel. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,199 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,404 Prozent auf 26 437,35 Punkte an der Kurstafel, nach 26 331,07 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 26 489,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26 285,23 Einheiten.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,260 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 114,25 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 24 136,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, lag der DAX bei 24 185,59 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,14 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im DAX
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Continental (+ 2,95 Prozent auf 70,46 EUR), RWE (+ 2,64 Prozent auf 59,14 EUR), QIAGEN (+ 1,67 Prozent auf 37,66 EUR), Commerzbank (+ 1,22 Prozent auf 39,86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 28,42 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen BASF (-2,15 Prozent auf 50,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,61 Prozent auf 45,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,25 Prozent auf 72,94 EUR), Daimler Truck (-1,05 Prozent auf 45,05 EUR) und BMW (-0,94 Prozent auf 58,76 EUR).
Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen
Im DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 414 197 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 213,625 Mrd. Euro heraus.
DAX-Fundamentalkennzahlen
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,38 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
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|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
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|DZ BANK
|29.07.26
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|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|157,85
|-0,72%
|BASF
|51,08
|1,81%
|BMW AG
|59,26
|0,34%
|Commerzbank
|39,73
|-0,43%
|Continental AG
|69,30
|-1,17%
|Daimler Truck
|45,02
|-0,11%
|Deutsche Telekom AG
|28,64
|0,81%
|E.ON SE
|17,47
|-4,67%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,89
|0,82%
|QIAGEN N.V.
|37,10
|-1,03%
|RWE AG St.
|58,82
|-0,64%
|Siemens AG
|284,00
|-0,12%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,60
|0,77%
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