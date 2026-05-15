Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot

Schlussendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 2,05 Prozent leichter bei 23 955,19 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,006 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,928 Prozent schwächer bei 24 229,29 Punkten, nach 24 456,26 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 297,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 917,63 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1,55 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, stand der DAX noch bei 24 066,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 24 914,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wies der DAX 23 695,59 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,38 Prozent nach unten. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 144,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 473,00 EUR), Henkel vz (+ 0,88 Prozent auf 64,28 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,62 Prozent auf 37,22 EUR) und Hannover Rück (+ 0,59 Prozent auf 237,40 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-7,16 Prozent auf 169,15 EUR), Siemens (-5,15 Prozent auf 259,60 EUR), MTU Aero Engines (-5,04 Prozent auf 273,10 EUR), Infineon (-4,23 Prozent auf 65,19 EUR) und Siemens Energy (-4,21 Prozent auf 169,54 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 472 576 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 203,372 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Mit 6,76 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at