Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag in der Verlustzone

Der LUS-DAX bewegt sich am Dienstag im Minus.

Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,79 Prozent leichter bei 24 896,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24 724,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 943,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 778,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Wert von 22 790,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 23 417,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,35 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 135,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,72 Prozent auf 26,57 EUR), QIAGEN (+ 1,54 Prozent auf 32,55 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,04 Prozent auf 41,68 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 246,30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Infineon (-5,36 Prozent auf 81,33 EUR), HOCHTIEF (-5,20 Prozent auf 499,60 EUR), Siemens Energy (-4,97 Prozent auf 160,74 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,39 Prozent auf 78,40 EUR) und Vonovia SE (-2,25 Prozent auf 20,39 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 080 457 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 209,242 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,10 erwartet. Mit 7,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at