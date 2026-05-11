Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag im Minus

Der LUS-DAX zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,58 Prozent auf 24 295,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 370,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 258,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der LUS-DAX bei 23 802,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 925,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Stand von 23 528,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,10 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit BASF (+ 3,08 Prozent auf 53,24 EUR), Brenntag SE (+ 1,81 Prozent auf 62,00 EUR), Vonovia SE (+ 1,75 Prozent auf 22,63 EUR), Commerzbank (+ 1,69 Prozent auf 36,07 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 246,40 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen GEA (-5,57 Prozent auf 55,95 EUR), Hannover Rück (-3,27 Prozent auf 236,60 EUR), Rheinmetall (-2,89 Prozent auf 1 183,20 EUR), MTU Aero Engines (-2,85 Prozent auf 296,30 EUR) und Airbus SE (-2,17 Prozent auf 175,88 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 334 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 201,962 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at