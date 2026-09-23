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LUS-DAX-Marktbericht 23.09.2026 09:28:54

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten

Der LUS-DAX im Performance-Check.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,37 Prozent auf 25 593,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 571,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 750,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26 111,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 24 922,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 538,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,18 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 2,04 Prozent auf 186,04 EUR), Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 008,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,26) Prozent auf 362,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,78 Prozent auf 148,45 EUR) und Siemens (+ 0,57 Prozent auf 275,40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Fresenius SE (-0,94 Prozent auf 45,14 EUR), GEA (-0,89 Prozent auf 66,75 EUR), Deutsche Bank (-0,81 Prozent auf 32,38 EUR), Zalando (-0,76 Prozent auf 22,18 EUR) und Brenntag SE (-0,73 Prozent auf 59,78 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 340 787 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 211,057 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Bank AG 31,77 -3,43% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,87 -0,96% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 46,26 1,17% Fresenius SE & Co. KGaA
GEA 66,35 -1,34% GEA
Heidelberg Materials 144,85 -1,66% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 74,32 -1,09% Henkel KGaA Vz.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 42,10 -3,16% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 361,00 1,26% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 1 023,00 2,87% Rheinmetall AG
SAP SE 186,20 0,91% SAP SE
Siemens AG 274,05 -0,45% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,26 -2,92% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 22,15 -1,73% Zalando

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