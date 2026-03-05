Verluste in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Am Donnerstag tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 1,61 Prozent tiefer bei 23 881,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 756,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 363,00 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 401,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 038,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 183,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,79 Prozent ein. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 23 594,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 3,64 Prozent auf 20,38 EUR), Symrise (+ 2,45 Prozent auf 72,68 EUR), adidas (+ 2,33 Prozent auf 145,10 EUR), SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 170,98 EUR) und Scout24 (+ 1,97 Prozent auf 72,45 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Merck (-8,00 Prozent auf 113,20 EUR), Siemens Energy (-5,93 Prozent auf 153,10 EUR), Rheinmetall (-5,58 Prozent auf 1 547,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,63 Prozent auf 45,89 EUR) und Infineon (-3,74 Prozent auf 42,30 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 515 938 Aktien gehandelt. Mit 193,207 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

