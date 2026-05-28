Verluste in Frankfurt: LUS-DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,51 Prozent auf 25 100,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 941,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 230,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 23 990,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 25 150,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 131,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,18 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 4,87 Prozent auf 1 292,80 EUR), Infineon (+ 2,41 Prozent auf 78,58 EUR), adidas (+ 2,38) Prozent auf 169,60 EUR), Airbus SE (+ 1,31 Prozent auf 176,08 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,32 Prozent auf 50,74 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Bayer (-1,97 Prozent auf 37,37 EUR), Siemens Energy (-1,80 Prozent auf 171,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,60 Prozent auf 460,20 EUR), Fresenius SE (-1,60 Prozent auf 36,34 EUR) und Allianz (-1,54 Prozent auf 383,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 179 910 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 207,755 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,50 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at