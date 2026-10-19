Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|LUS-DAX-Performance im Fokus
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19.10.2026 17:58:58
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich leichter
Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0,38 Prozent auf 25 298,00 Punkte zurück.
Bei 25 194,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 591,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 310,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 816,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 23 985,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2,98 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 2,61 Prozent auf 25,91 EUR), Symrise (+ 1,27 Prozent auf 100,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,16 Prozent auf 69,48 EUR), QIAGEN (+ 0,52 Prozent auf 41,25 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,38 Prozent auf 374,00 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen RWE (-3,15 Prozent auf 57,18 EUR), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 059,80 EUR), Deutsche Bank (-2,76 Prozent auf 28,52 EUR), Bayer (-2,38 Prozent auf 43,40 EUR) und Airbus SE (-2,34 Prozent auf 194,26 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 022 106 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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