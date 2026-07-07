Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance im Blick
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07.07.2026 15:58:45
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1,01 Prozent tiefer bei 25 566,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 806,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 566,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 24 441,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 23 228,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 957,00 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,07 Prozent zu. Bei 25 906,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Beiersdorf (+ 3,94 Prozent auf 78,62 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,06 Prozent auf 42,45 EUR), SAP SE (+ 2,91 Prozent auf 144,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,24 Prozent auf 507,00 EUR) und Hannover Rück (+ 2,13 Prozent auf 248,80 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-7,56 Prozent auf 157,56 EUR), Infineon (-7,33 Prozent auf 71,55 EUR), HOCHTIEF (-4,06 Prozent auf 477,20 EUR), Siemens (-3,41 Prozent auf 272,00 EUR) und Airbus SE (-1,67 Prozent auf 205,95 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 209 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 216,559 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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