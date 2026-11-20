Um 12:25 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,88 Prozent auf 25 013,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 918,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 229,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, den Stand von 25 432,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 956,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 916,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,82 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 000,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,86 Prozent auf 37,77 EUR), Vonovia SE (+ 1,88 Prozent auf 17,12 EUR), Hannover Rück (+ 1,80 Prozent auf 294,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 26,30 EUR) und Beiersdorf (+ 0,94 Prozent auf 79,76 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-6,49 Prozent auf 82,10 EUR), Infineon (-5,37 Prozent auf 46,70 EUR), Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 120,14 EUR), HOCHTIEF (-3,32 Prozent auf 343,80 EUR) und Siemens (-3,32 Prozent auf 258,05 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 615 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 218,935 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at