Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 19.08.2026 12:27:01

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter

Kaum bewegt zeigt sich der LUS-DAX am Mittwochmittag.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,10 Prozent auf 26 110,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26 071,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 199,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 816,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 24 330,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 349,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,29 Prozent zu Buche. Bei 26 576,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,45 Prozent auf 74,06 EUR), Daimler Truck (+ 1,31 Prozent auf 45,57 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,90) Prozent auf 156,90 EUR), Airbus SE (+ 0,88 Prozent auf 211,65 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,62 Prozent auf 33,01 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-1,59 Prozent auf 56,33 EUR), Zalando (-1,10 Prozent auf 22,43 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,07 Prozent auf 518,00 EUR), QIAGEN (-1,05 Prozent auf 36,45 EUR) und Commerzbank (-0,90 Prozent auf 38,65 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 400 403 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 215,187 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Mit 7,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
07.08.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus Buy UBS AG
30.07.26 Airbus Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 207,55 -0,05% Airbus SE
Commerzbank 38,47 0,03% Commerzbank
Daimler Truck 45,12 -0,02% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 32,45 -0,22% Deutsche Bank AG
Heidelberg Materials 156,85 -0,22% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 75,38 0,00% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 54,81 -0,11% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 513,60 -0,27% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
QIAGEN N.V. 37,87 -0,01% QIAGEN N.V.
Siemens AG 276,35 -0,14% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,64 0,03% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 22,53 -0,31% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 088,00 -0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:12 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
03:40 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Grüne Vorzeichen an den Börsen in Fernost
Die asiatischen Märkte verbuchen am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen