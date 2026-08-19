Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung im Fokus
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19.08.2026 12:27:01
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter
Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,10 Prozent auf 26 110,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26 071,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 199,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 816,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 24 330,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 349,00 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,29 Prozent zu Buche. Bei 26 576,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,45 Prozent auf 74,06 EUR), Daimler Truck (+ 1,31 Prozent auf 45,57 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,90) Prozent auf 156,90 EUR), Airbus SE (+ 0,88 Prozent auf 211,65 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,62 Prozent auf 33,01 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-1,59 Prozent auf 56,33 EUR), Zalando (-1,10 Prozent auf 22,43 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,07 Prozent auf 518,00 EUR), QIAGEN (-1,05 Prozent auf 36,45 EUR) und Commerzbank (-0,90 Prozent auf 38,65 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 400 403 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 215,187 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Mit 7,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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