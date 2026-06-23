Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer

Der LUS-DAX notiert am zweiten Tag der Woche im Minus.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,69 Prozent leichter bei 24 921,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 943,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24 724,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 778,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 790,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 417,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,45 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 2,80 Prozent auf 135,92 EUR), Scout24 (+ 2,06 Prozent auf 74,45 EUR), Bayer (+ 1,96 Prozent auf 38,93 EUR), QIAGEN (+ 1,76 Prozent auf 32,62 EUR) und Merck (+ 1,58 Prozent auf 135,10 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-5,86 Prozent auf 80,90 EUR), HOCHTIEF (-5,69 Prozent auf 497,00 EUR), Siemens Energy (-5,42 Prozent auf 159,98 EUR), Vonovia SE (-2,97 Prozent auf 20,24 EUR) und Siemens (-2,60 Prozent auf 271,75 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 429 817 Aktien gehandelt. Mit 209,242 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at