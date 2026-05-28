Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,36 Prozent schwächer bei 25 138,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 941,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 230,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 23 990,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 150,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 131,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2,93 Prozent auf 78,98 EUR), Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 256,80 EUR), adidas (+ 1,09 Prozent auf 167,45 EUR), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 274,85 EUR) und SAP SE (+ 0,21 Prozent auf 150,32 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Bayer (-2,07 Prozent auf 37,33 EUR), Siemens Energy (-1,43 Prozent auf 171,86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,02 Prozent auf 36,71 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,00 Prozent auf 463,00 EUR) und Hannover Rück (-1,00 Prozent auf 237,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 367 580 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,755 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at