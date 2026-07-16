Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der LUS-DAX notiert am vierten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,13 Prozent tiefer bei 24 959,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 24 897,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 066,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.06.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 756,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Stand von 24 105,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.07.2025, den Wert von 24 182,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,60 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell HOCHTIEF (+ 1,34 Prozent auf 470,20 EUR), Deutsche Bank (+ 0,53 Prozent auf 31,98 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,52 Prozent auf 175,20 EUR), BASF (+ 0,41 Prozent auf 48,14 EUR) und Airbus SE (+ 0,30 Prozent auf 195,96 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-1,61 Prozent auf 73,50 EUR), Hannover Rück (-1,20 Prozent auf 247,40 EUR), QIAGEN (-1,13 Prozent auf 36,22 EUR), Infineon (-1,07 Prozent auf 66,59 EUR) und BMW (-1,02 Prozent auf 58,32 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 167 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 208,022 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,94 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at