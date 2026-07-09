Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag

Am Donnerstag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag sinkt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 24 952,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 116,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 894,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 24 520,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 23 881,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 24 620,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,57 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 906,50 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell HOCHTIEF (+ 2,11 Prozent auf 464,60 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 155,02 EUR), Siemens (+ 2,03 Prozent auf 270,95 EUR), Commerzbank (+ 1,52 Prozent auf 37,98 EUR) und Infineon (+ 1,34 Prozent auf 71,24 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3,91 Prozent auf 1 017,40 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 25,19 EUR), Deutsche Börse (-1,25 Prozent auf 252,10 EUR), Daimler Truck (-1,11 Prozent auf 41,91 EUR) und Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 55,46 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 564 757 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,506 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,87 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at