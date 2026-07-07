Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|LUS-DAX-Kursentwicklung
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07.07.2026 09:28:49
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsstart
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,13 Prozent tiefer bei 25 793,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 701,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25 793,50 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 441,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 228,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 957,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,11 Prozent auf 143,02 EUR), Beiersdorf (+ 1,90 Prozent auf 77,08 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,84 Prozent auf 505,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,75 Prozent auf 41,91 EUR) und BMW (+ 1,66 Prozent auf 61,12 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,69 Prozent auf 160,74 EUR), Infineon (-3,67 Prozent auf 74,38 EUR), HOCHTIEF (-2,37 Prozent auf 485,60 EUR), Siemens (-0,83 Prozent auf 279,25 EUR) und Rheinmetall (-0,48 Prozent auf 1 124,60 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 505 995 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 216,559 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,65 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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