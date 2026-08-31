Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Index-Performance im Fokus
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31.08.2026 12:26:50
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Montagmittag Verluste
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,85 Prozent leichter bei 26 345,00 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26 539,00 Punkte, das Tagestief hingegen 26 332,00 Zähler.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 715,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2026, einen Stand von 25 030,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete am letzten Handelstag im August, dem 31.08.2025, den Stand von 23 966,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,24 Prozent nach oben. Bei 26 616,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 1,97 Prozent auf 71,38 EUR), BASF (+ 1,16 Prozent auf 53,13 EUR), Zalando (+ 1,16 Prozent auf 24,44 EUR), Brenntag SE (+ 0,75 Prozent auf 62,20 EUR) und Bayer (+ 0,45 Prozent auf 48,89 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-3,51 Prozent auf 144,44 EUR), Heidelberg Materials (-2,50 Prozent auf 165,80 EUR), Vonovia SE (-2,47 Prozent auf 19,36 EUR), Rheinmetall (-1,65 Prozent auf 1 135,60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,40 Prozent auf 39,36 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 933 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 220,942 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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|04.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|BASF
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|1,05%
|Bayer
|48,99
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|Brenntag SE
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|2,13%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,31
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|164,50
|-3,15%
|Henkel KGaA Vz.
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|0,26%
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|284,85
|-1,30%
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