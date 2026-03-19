Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Marktbericht
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19.03.2026 09:29:14
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste
Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent schwächer bei 23 056,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 189,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 028,50 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 007,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, lag der LUS-DAX bei 24 288,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.03.2025, den Wert von 23 323,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 6,14 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 509,50 Punkte. Bei 22 863,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,53 Prozent auf 1 630,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,44 Prozent auf 250,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,37 Prozent auf 268,40 EUR), RWE (+ 0,35 Prozent auf 58,16 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,07 Prozent auf 538,20 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (-6,87 Prozent auf 22,90 EUR), Siemens Energy (-3,71 Prozent auf 146,45 EUR), Zalando (-3,02 Prozent auf 22,83 EUR), Infineon (-2,96 Prozent auf 38,79 EUR) und Continental (-2,56 Prozent auf 60,22 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 688 996 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 188,490 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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