Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste

Das macht der LUS-DAX am ersten Tag der Woche.

Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 26 427,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 516,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 422,00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 24 816,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 830,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24 363,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,58 Prozent zu. Bei 26 576,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,56 Prozent auf 63,31 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 163,50 EUR), RWE (+ 1,09 Prozent auf 59,54 EUR), HOCHTIEF (+ 0,90 Prozent auf 447,00 EUR) und Siemens (+ 0,48 Prozent auf 285,35 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Zalando (-1,86 Prozent auf 23,16 EUR), Scout24 (-1,67 Prozent auf 76,70 EUR), QIAGEN (-1,22 Prozent auf 36,84 EUR), SAP SE (-1,08 Prozent auf 178,20 EUR) und Vonovia SE (-1,07 Prozent auf 20,36 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 298 652 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216,483 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at