Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der LUS-DAX bewegt sich am Dienstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr 1,16 Prozent auf 24 803,50 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 770,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 943,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 778,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 22 790,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 23 417,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,967 Prozent zu Buche. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 1,49 Prozent auf 54,54 EUR), QIAGEN (+ 1,20 Prozent auf 32,44 EUR), SAP SE (+ 0,92 Prozent auf 133,44 EUR), Rheinmetall (+ 0,49 Prozent auf 1 195,20 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 26,24 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-3,30 Prozent auf 83,10 EUR), Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 164,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,51 Prozent auf 78,30 EUR), Continental (-2,23 Prozent auf 71,82 EUR) und HOCHTIEF (-2,09 Prozent auf 516,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die RWE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 606 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 209,242 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at