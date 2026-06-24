Verluste in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

Am Mittwoch verbuchte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,64 Prozent auf 31 923,66 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 354,175 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,101 Prozent tiefer bei 32 096,75 Punkten in den Mittwochshandel, nach 32 129,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32 111,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 694,47 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der MDAX 32 108,27 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, lag der MDAX noch bei 28 125,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, stand der MDAX noch bei 29 957,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 16,07 Prozent auf 84,50 EUR), AUTO1 (+ 5,10 Prozent auf 24,74 EUR), Lufthansa (+ 4,46 Prozent auf 9,60 EUR), Fraport (+ 3,65 Prozent auf 73,80 EUR) und Sartorius vz (+ 3,15 Prozent auf 219,40 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen RENK (-7,20 Prozent auf 42,44 EUR), DEUTZ (-6,65 Prozent auf 8,99 EUR), Salzgitter (-5,40 Prozent auf 48,48 EUR), Aurubis (-4,89 Prozent auf 186,70 EUR) und Nordex (-4,83 Prozent auf 43,34 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 8 299 292 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,735 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at