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MDAX-Performance im Blick 13.04.2026 09:29:44

Verluste in Frankfurt: MDAX beginnt Montagshandel im Minus

Verluste in Frankfurt: MDAX beginnt Montagshandel im Minus

Das macht der MDAX heute.

Um 09:11 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 1,46 Prozent auf 29 938,89 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 363,127 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,911 Prozent leichter bei 30 105,39 Punkten, nach 30 382,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 136,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 919,59 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 28 819,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, stand der MDAX noch bei 32 237,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 25 774,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,36 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell K+S (+ 2,88 Prozent auf 16,09 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,97 Prozent auf 83,70 EUR), HENSOLDT (+ 0,63 Prozent auf 77,20 EUR), flatexDEGIRO (+ 0,41 Prozent auf 34,36 EUR) und RTL (+ 0,26 Prozent auf 38,10 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Nemetschek SE (-7,83 Prozent auf 56,50 EUR), Lufthansa (-4,00 Prozent auf 7,63 EUR), Salzgitter (-3,43 Prozent auf 46,18 EUR), TUI (-3,19 Prozent auf 7,04 EUR) und thyssenkrupp (-2,67 Prozent auf 8,32 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 869 211 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,062 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,08 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,41 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

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