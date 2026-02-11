Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag

Um 15:42 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent leichter bei 31 769,94 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 376,274 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,107 Prozent auf 31 927,98 Punkte an der Kurstafel, nach 31 962,21 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31 942,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 645,11 Punkten lag.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 0,076 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, stand der MDAX bei 32 167,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, stand der MDAX noch bei 29 204,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, stand der MDAX noch bei 27 246,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,55 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 30 597,95 Punkte.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit thyssenkrupp (+ 5,48 Prozent auf 12,41 EUR), WACKER CHEMIE (+ 5,02 Prozent auf 82,70 EUR), LEG Immobilien (+ 4,18) Prozent auf 66,10 EUR), TAG Immobilien (+ 3,80 Prozent auf 15,56 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,60 Prozent auf 374,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen flatexDEGIRO (-11,12 Prozent auf 35,66 EUR), AUTO1 (-8,69 Prozent auf 21,44 EUR), TUI (-4,39 Prozent auf 8,50 EUR), Lufthansa (-3,85 Prozent auf 8,89 EUR) und Nemetschek SE (-3,21 Prozent auf 69,25 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 362 779 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,599 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 6,66 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

