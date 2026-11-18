Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent tiefer bei 30 078,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 342,371 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,142 Prozent schwächer bei 30 104,47 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30 147,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30 070,17 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 134,66 Zähler.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 656,65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 839,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der MDAX-Kurs bei 28 493,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,91 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 54,90 EUR), HELLA GmbH (+ 2,56 Prozent auf 68,00 EUR), AIXTRON SE (+ 2,27 Prozent auf 32,03 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,74 Prozent auf 48,02 EUR) und United Internet (+ 1,72 Prozent auf 24,84 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Salzgitter (-3,57 Prozent auf 45,94 EUR), Aurubis (-2,84 Prozent auf 129,90 EUR), DEUTZ (-2,12 Prozent auf 8,99 EUR), CTS Eventim (-1,73 Prozent auf 59,80 EUR) und RENK (-1,60 Prozent auf 32,31 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 142 719 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,595 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX weist die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at