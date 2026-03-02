Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach

Der MDAX zeigte sich am Abend in Rot.

Am Montag fiel der MDAX via XETRA schlussendlich um 2,23 Prozent auf 30 856,81 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 376,150 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 2,35 Prozent auf 30 818,56 Punkte an der Kurstafel, nach 31 560,34 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 30 643,28 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 036,20 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 512,09 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 29 523,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, lag der MDAX bei 28 298,44 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,397 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 6,52 Prozent auf 29,40 EUR), HENSOLDT (+ 4,91 Prozent auf 78,05 EUR), RENK (+ 3,58 Prozent auf 58,97 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,10 Prozent auf 31,16 EUR) und K+S (+ 0,53 Prozent auf 15,07 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen TUI (-9,90 Prozent auf 7,28 EUR), Delivery Hero (-7,91 Prozent auf 18,10 EUR), AUTO1 (-7,03 Prozent auf 15,99 EUR), PUMA SE (-6,23 Prozent auf 22,28 EUR) und WACKER CHEMIE (-6,06 Prozent auf 75,90 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 12 637 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,971 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at