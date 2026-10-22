Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach

Der MDAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 1,93 Prozent auf 30 059,46 Punkte zurück. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 340,168 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,712 Prozent tiefer bei 30 432,68 Punkten in den Handel, nach 30 650,79 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 049,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 30 432,68 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 1,57 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 529,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 982,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der MDAX mit 30 007,74 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,97 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 4,75 Prozent auf 273,50 EUR), Aroundtown SA (+ 3,02 Prozent auf 1,47 EUR), RTL (+ 0,97 Prozent auf 31,35 EUR), freenet (+ 0,79 Prozent auf 23,10 EUR) und Fraport (+ 0,73 Prozent auf 62,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AIXTRON SE (-9,76 Prozent auf 28,93 EUR), Siltronic (-8,70 Prozent auf 58,75 EUR), Elmos Semiconductor (-7,96 Prozent auf 122,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,66 Prozent auf 51,20 EUR) und Aurubis (-6,41 Prozent auf 131,50 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 4 157 066 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,939 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at