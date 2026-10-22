Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 22.10.2026 17:58:46

Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach

Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach

Der MDAX zeigte sich am Donnerstag im Minus.

Der MDAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 1,93 Prozent auf 30 059,46 Punkte zurück. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 340,168 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,712 Prozent tiefer bei 30 432,68 Punkten in den Handel, nach 30 650,79 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 049,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 30 432,68 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 1,57 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 529,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 982,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der MDAX mit 30 007,74 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,97 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 4,75 Prozent auf 273,50 EUR), Aroundtown SA (+ 3,02 Prozent auf 1,47 EUR), RTL (+ 0,97 Prozent auf 31,35 EUR), freenet (+ 0,79 Prozent auf 23,10 EUR) und Fraport (+ 0,73 Prozent auf 62,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AIXTRON SE (-9,76 Prozent auf 28,93 EUR), Siltronic (-8,70 Prozent auf 58,75 EUR), Elmos Semiconductor (-7,96 Prozent auf 122,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,66 Prozent auf 51,20 EUR) und Aurubis (-6,41 Prozent auf 131,50 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 4 157 066 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,939 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
22.09.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 28,37 -2,00% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,44 -1,23% Aroundtown SA
Aurubis 131,20 0,46% Aurubis
Elmos Semiconductor 120,20 -1,64% Elmos Semiconductor
Fraport AG 61,05 -1,45% Fraport AG
freenet AG 22,90 -0,35% freenet AG
Porsche Automobil Holding SE 24,58 -2,11% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,52 -3,04% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RTL 31,40 0,64% RTL
Sartorius AG Vz. 281,60 3,49% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 55,60 -5,28% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,40 -3,23% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,58 -0,55% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 876,31 -0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:33 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen