Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 19.10.2026 15:58:48

Verluste in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone

Verluste in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,77 Prozent leichter bei 30 419,50 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 341,800 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,381 Prozent auf 30 539,75 Punkte an der Kurstafel, nach 30 656,65 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 30 587,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 404,30 Punkten lag.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 31 083,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 31 864,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 512,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,81 Prozent nach unten. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 2,11 Prozent auf 75,10 EUR), AUMOVIO (+ 1,86 Prozent auf 35,65 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,72 Prozent auf 130,40 EUR), IONOS (+ 1,41 Prozent auf 34,52 EUR) und PUMA SE (+ 0,66 Prozent auf 24,40 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen LANXESS (-4,49 Prozent auf 12,75 EUR), Aroundtown SA (-3,81 Prozent auf 1,37 EUR), AUTO1 (-3,41 Prozent auf 17,84 EUR), K+S (-2,70 Prozent auf 13,68 EUR) und Ströer SE (-1,95 Prozent auf 37,26 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 315 952 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,656 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
22.09.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,36 -2,86% Aroundtown SA
AUMOVIO 35,50 2,01% AUMOVIO
AUTO1 17,90 -1,70% AUTO1
Elmos Semiconductor 130,40 2,84% Elmos Semiconductor
IONOS 34,62 2,55% IONOS
K+S AG 13,65 -2,64% K+S AG
LANXESS AG 12,77 -2,82% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,07 -0,81% Lufthansa AG
Nemetschek SE 76,30 5,02% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 24,99 0,93% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,67 -0,29% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 24,41 2,69% PUMA SE
Ströer SE & Co. KGaA 37,30 -0,96% Ströer SE & Co. KGaA
thyssenkrupp AG 13,93 -1,73% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 513,26 -0,47%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen