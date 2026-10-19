Verluste in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,77 Prozent leichter bei 30 419,50 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 341,800 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,381 Prozent auf 30 539,75 Punkte an der Kurstafel, nach 30 656,65 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 30 587,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 404,30 Punkten lag.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 31 083,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 31 864,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 512,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,81 Prozent nach unten. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 2,11 Prozent auf 75,10 EUR), AUMOVIO (+ 1,86 Prozent auf 35,65 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,72 Prozent auf 130,40 EUR), IONOS (+ 1,41 Prozent auf 34,52 EUR) und PUMA SE (+ 0,66 Prozent auf 24,40 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen LANXESS (-4,49 Prozent auf 12,75 EUR), Aroundtown SA (-3,81 Prozent auf 1,37 EUR), AUTO1 (-3,41 Prozent auf 17,84 EUR), K+S (-2,70 Prozent auf 13,68 EUR) und Ströer SE (-1,95 Prozent auf 37,26 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 315 952 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,656 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at