Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Index-Bewegung
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01.10.2026 15:58:54
Verluste in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein
Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,20 Prozent schwächer bei 30 471,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 345,265 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,615 Prozent auf 30 652,86 Punkte an der Kurstafel, nach 30 842,53 Punkten am Vortag.
Bei 30 690,99 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 345,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,97 Prozent abwärts. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 32 173,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, notierte der MDAX bei 32 056,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der MDAX auf 30 459,59 Punkte taxiert.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,64 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Ströer SE (+ 3,95 Prozent auf 36,86 EUR), Nemetschek SE (+ 3,30 Prozent auf 62,55 EUR), IONOS (+ 3,30 Prozent auf 32,54 EUR), CTS Eventim (+ 3,21 Prozent auf 54,65 EUR) und Bechtle (+ 1,62 Prozent auf 35,04 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil thyssenkrupp (-5,98 Prozent auf 13,77 EUR), Salzgitter (-5,80 Prozent auf 47,90 EUR), Aurubis (-4,29 Prozent auf 154,00 EUR), AIXTRON SE (-4,17 Prozent auf 36,34 EUR) und AUMOVIO (-3,72 Prozent auf 34,90 EUR).
Die teuersten MDAX-Konzerne
Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 745 700 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,535 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,78 zu Buche schlagen. Mit 9,02 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Salzgitter
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
01.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.09.26
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.09.26
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
28.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Salzgitter
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|38,66
|4,63%
|AUMOVIO
|34,85
|0,43%
|Aurubis
|155,60
|1,83%
|Bechtle AG
|34,34
|-0,12%
|CTS Eventim
|54,70
|2,15%
|freenet AG
|22,66
|-0,26%
|IONOS
|32,36
|0,94%
|Nemetschek SE
|61,35
|0,66%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,85
|0,44%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,59
|1,14%
|Salzgitter
|48,68
|1,46%
|Ströer SE & Co. KGaA
|36,32
|1,57%
|thyssenkrupp AG
|14,27
|3,48%
|TUI AG
|6,86
|0,53%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 425,09
|0,57%