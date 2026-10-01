Salzgitter Aktie

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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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Index-Bewegung 01.10.2026 15:58:54

Verluste in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein

Verluste in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein

Der MDAX bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,20 Prozent schwächer bei 30 471,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 345,265 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,615 Prozent auf 30 652,86 Punkte an der Kurstafel, nach 30 842,53 Punkten am Vortag.

Bei 30 690,99 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 345,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,97 Prozent abwärts. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 32 173,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, notierte der MDAX bei 32 056,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der MDAX auf 30 459,59 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,64 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Ströer SE (+ 3,95 Prozent auf 36,86 EUR), Nemetschek SE (+ 3,30 Prozent auf 62,55 EUR), IONOS (+ 3,30 Prozent auf 32,54 EUR), CTS Eventim (+ 3,21 Prozent auf 54,65 EUR) und Bechtle (+ 1,62 Prozent auf 35,04 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil thyssenkrupp (-5,98 Prozent auf 13,77 EUR), Salzgitter (-5,80 Prozent auf 47,90 EUR), Aurubis (-4,29 Prozent auf 154,00 EUR), AIXTRON SE (-4,17 Prozent auf 36,34 EUR) und AUMOVIO (-3,72 Prozent auf 34,90 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 745 700 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,535 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,78 zu Buche schlagen. Mit 9,02 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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12.08.26 Salzgitter Neutral UBS AG
12.08.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 38,66 4,63% AIXTRON SE
AUMOVIO 34,85 0,43% AUMOVIO
Aurubis 155,60 1,83% Aurubis
Bechtle AG 34,34 -0,12% Bechtle AG
CTS Eventim 54,70 2,15% CTS Eventim
freenet AG 22,66 -0,26% freenet AG
IONOS 32,36 0,94% IONOS
Nemetschek SE 61,35 0,66% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 24,85 0,44% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,59 1,14% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 48,68 1,46% Salzgitter
Ströer SE & Co. KGaA 36,32 1,57% Ströer SE & Co. KGaA
thyssenkrupp AG 14,27 3,48% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,86 0,53% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 425,09 0,57%

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