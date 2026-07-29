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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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MDAX-Kursentwicklung 29.07.2026 17:58:45

Verluste in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Verluste in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der MDAX notierte zum Handelsende im Minus.

Am Mittwoch notierte der MDAX via XETRA schlussendlich 0,50 Prozent tiefer bei 32 233,37 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 354,963 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,199 Prozent fester bei 32 459,68 Punkten in den Mittwochshandel, nach 32 395,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 32 552,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32 148,75 Punkten erreichte.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,004 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, lag der MDAX bei 31 483,64 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.04.2026, den Wert von 30 010,78 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, bei 31 174,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,05 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell KRONES (+ 3,34 Prozent auf 117,60 EUR), Evonik (+ 3,18 Prozent auf 17,54 EUR), Nordex (+ 2,79 Prozent auf 38,28 EUR), LANXESS (+ 2,58 Prozent auf 15,90 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,21 Prozent auf 67,20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Salzgitter (-6,27 Prozent auf 50,80 EUR), Siltronic (-5,89 Prozent auf 67,95 EUR), Elmos Semiconductor (-4,52 Prozent auf 139,40 EUR), JENOPTIK (-4,12 Prozent auf 34,88 EUR) und DWS Group GmbH (-3,69 Prozent auf 69,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 097 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,113 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,87 erwartet. Mit 7,96 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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