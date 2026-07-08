Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 2,31 Prozent schwächer bei 31 873,69 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 364,530 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,449 Prozent tiefer bei 32 480,64 Punkten in den Handel, nach 32 627,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 32 499,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 589,78 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 3,56 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 125,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30 295,08 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.07.2025, den Wert von 31 057,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,89 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 1,80 Prozent auf 38,54 EUR), Delivery Hero (+ 1,46 Prozent auf 36,94 EUR), Evonik (+ 1,36 Prozent auf 16,42 EUR), K+S (+ 1,29 Prozent auf 13,34 EUR) und LANXESS (+ 0,74 Prozent auf 15,03 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Aroundtown SA (-7,78 Prozent auf 2,18 EUR), TAG Immobilien (-7,05 Prozent auf 13,31 EUR), LEG Immobilien (-6,94 Prozent auf 52,30 EUR), Fraport (-4,96 Prozent auf 71,85 EUR) und Lufthansa (-4,91 Prozent auf 9,40 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4 602 206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 42,193 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at