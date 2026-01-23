Verluste in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus

So bewegt sich der MDAX am fünften Tag der Woche.

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,21 Prozent auf 31 620,07 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 365,771 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,144 Prozent schwächer bei 31 641,44 Punkten, nach 31 687,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31 619,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 663,33 Zähler.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,131 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 30 302,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30 010,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, notierte der MDAX bei 25 951,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit AUMOVIO (+ 2,18 Prozent auf 44,08 EUR), United Internet (+ 1,20 Prozent auf 28,66 EUR), HELLA GmbH (+ 0,99 Prozent auf 81,70 EUR), AUTO1 (+ 0,95 Prozent auf 29,80 EUR) und IONOS (+ 0,89 Prozent auf 28,45 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Lufthansa (-1,40 Prozent auf 8,85 EUR), PUMA SE (-1,25 Prozent auf 21,27 EUR), DWS Group GmbH (-1,01 Prozent auf 58,75 EUR), LANXESS (-0,90 Prozent auf 17,64 EUR) und RENK (-0,82 Prozent auf 57,03 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 131 978 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38,048 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,37 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

