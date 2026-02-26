HENSOLDT Aktie
Verluste in Frankfurt: MDAX mit Abgaben
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,77 Prozent leichter bei 31 188,19 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 375,336 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,171 Prozent auf 31 378,00 Punkte an der Kurstafel, nach 31 431,62 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31 438,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 133,57 Punkten verzeichnete.
MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 1,79 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 826,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 220,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der MDAX mit 28 621,29 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,673 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 4,20 Prozent auf 23,56 EUR), AIXTRON SE (+ 4,08 Prozent auf 25,24 EUR), AUTO1 (+ 3,09 Prozent auf 16,36 EUR), LANXESS (+ 2,97 Prozent auf 19,78 EUR) und Delivery Hero (+ 2,51 Prozent auf 20,00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen KION GROUP (-11,55 Prozent auf 55,90 EUR), freenet (-11,26 Prozent auf 27,12 EUR), HENSOLDT (-7,68 Prozent auf 73,95 EUR), Jungheinrich (-7,62 Prozent auf 32,72 EUR) und thyssenkrupp (-3,03 Prozent auf 10,42 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im MDAX weist die freenet-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 246 110 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37,005 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,35 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
