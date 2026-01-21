thyssenkrupp Aktie

Index im Fokus 21.01.2026 12:27:27

Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer

Am dritten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch gibt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 30 755,09 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 368,831 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,083 Prozent höher bei 30 828,73 Punkten, nach 30 803,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 30 753,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 934,25 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 2,86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der MDAX bei 30 361,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 140,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 972,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,725 Prozent zurück. 32 383,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 30 621,71 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell thyssenkrupp (+ 5,60 Prozent auf 10,57 EUR), TRATON (+ 4,74 Prozent auf 30,92 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,52 Prozent auf 98,65 EUR), AIXTRON SE (+ 3,36 Prozent auf 19,69 EUR) und Aurubis (+ 2,63 Prozent auf 152,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,05 Prozent auf 58,10 EUR), RENK (-2,95 Prozent auf 58,95 EUR), HENSOLDT (-2,51 Prozent auf 87,50 EUR), Nemetschek SE (-2,50 Prozent auf 74,00 EUR) und Ströer SE (-2,14 Prozent auf 34,25 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 1 988 552 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,000 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,09 zu Buche schlagen. Evonik lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,90 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu AIXTRON SE

Analysen zu thyssenkrupp AG

19.01.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 20,92 0,38% AIXTRON SE
Aurubis 152,10 0,60% Aurubis
Evonik AG 13,02 -0,76% Evonik AG
HENSOLDT 85,05 -2,47% HENSOLDT
Nemetschek SE 75,20 0,07% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,31 -0,24% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 60,85 2,35% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 58,34 -1,12% RENK
Ströer SE & Co. KGaA 34,75 0,58% Ströer SE & Co. KGaA
TeamViewer 5,78 2,12% TeamViewer
thyssenkrupp AG 10,87 2,55% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 100,90 2,18% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TRATON 31,30 -0,89% TRATON

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 588,63 2,08%

