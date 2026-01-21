thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Index im Fokus
|
21.01.2026 12:27:27
Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer
Am Mittwoch gibt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,16 Prozent auf 30 755,09 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 368,831 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,083 Prozent höher bei 30 828,73 Punkten, nach 30 803,23 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 30 753,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 934,25 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 2,86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der MDAX bei 30 361,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 140,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 972,67 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,725 Prozent zurück. 32 383,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 30 621,71 Zählern.
MDAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell thyssenkrupp (+ 5,60 Prozent auf 10,57 EUR), TRATON (+ 4,74 Prozent auf 30,92 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,52 Prozent auf 98,65 EUR), AIXTRON SE (+ 3,36 Prozent auf 19,69 EUR) und Aurubis (+ 2,63 Prozent auf 152,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,05 Prozent auf 58,10 EUR), RENK (-2,95 Prozent auf 58,95 EUR), HENSOLDT (-2,51 Prozent auf 87,50 EUR), Nemetschek SE (-2,50 Prozent auf 74,00 EUR) und Ströer SE (-2,14 Prozent auf 34,25 EUR) unter Druck.
Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 1 988 552 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 37,000 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,09 zu Buche schlagen. Evonik lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,90 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
21.01.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|20,92
|0,38%
|Aurubis
|152,10
|0,60%
|Evonik AG
|13,02
|-0,76%
|HENSOLDT
|85,05
|-2,47%
|Nemetschek SE
|75,20
|0,07%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,31
|-0,24%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|60,85
|2,35%
|RENK
|58,34
|-1,12%
|Ströer SE & Co. KGaA
|34,75
|0,58%
|TeamViewer
|5,78
|2,12%
|thyssenkrupp AG
|10,87
|2,55%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|100,90
|2,18%
|TRATON
|31,30
|-0,89%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 588,63
|2,08%