JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|MDAX-Kursentwicklung
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05.06.2026 09:29:34
Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Am Freitag verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,49 Prozent auf 32 640,11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 383,739 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,391 Prozent schwächer bei 32 673,39 Punkten, nach 32 801,61 Punkten am Vortag.
Bei 32 639,98 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32 701,08 Punkten den höchsten Stand markierte.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2,14 Prozent nach unten. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 31 132,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der MDAX einen Wert von 29 688,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, stand der MDAX noch bei 31 135,59 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,36 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,70 Prozent auf 77,70 EUR), Fraport (+ 1,18 Prozent auf 68,65 EUR), flatexDEGIRO (+ 0,85 Prozent auf 33,22 EUR), DWS Group GmbH (+ 0,85 Prozent auf 59,60 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,67 Prozent auf 39,16 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-5,44 Prozent auf 54,28 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,17 Prozent auf 48,30 EUR), WACKER CHEMIE (-3,75 Prozent auf 100,10 EUR), JENOPTIK (-2,94 Prozent auf 44,94 EUR) und Sartorius vz (-1,72 Prozent auf 245,50 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 215 481 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 42,954 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf
Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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