Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Nachmittag ab

Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,61 Prozent schwächer bei 30 353,86 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 369,276 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,391 Prozent auf 30 731,08 Punkte an der Kurstafel, nach 30 851,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 30 734,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 221,28 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 4,12 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 125,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, notierte der MDAX bei 31 746,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der MDAX bei 27 907,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,02 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 2,35 Prozent auf 47,54 EUR), United Internet (+ 1,29 Prozent auf 26,66 EUR), Sartorius vz (+ 0,98 Prozent auf 217,00 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,90 Prozent auf 37,96 EUR) und CTS Eventim (+ 0,60 Prozent auf 58,30 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Jungheinrich (-15,32 Prozent auf 24,10 EUR), flatexDEGIRO (-8,43 Prozent auf 30,86 EUR), Schaeffler (-6,97 Prozent auf 7,88 EUR), HENSOLDT (-6,55 Prozent auf 73,28 EUR) und KION GROUP (-6,50 Prozent auf 43,31 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 161 421 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 37,274 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at