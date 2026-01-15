Verluste in Frankfurt: MDAX schwächer

Am Donnerstag gibt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,22 Prozent auf 31 703,32 Punkte nach. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 378,972 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,271 Prozent stärker bei 31 860,33 Punkten, nach 31 774,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 685,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 912,55 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,64 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 30 214,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wurde der MDAX mit 29 786,81 Punkten berechnet. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bei 25 564,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,34 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 715,23 Punkten markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 4,51 Prozent auf 19,80 EUR), DWS Group GmbH (+ 2,62 Prozent auf 58,70 EUR), Fraport (+ 2,29 Prozent auf 73,70 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 2,14 Prozent auf 21,50 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,73 Prozent auf 64,75 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,03 Prozent auf 90,40 EUR), AUMOVIO (-3,48 Prozent auf 44,98 EUR), United Internet (-2,88 Prozent auf 28,28 EUR), HENSOLDT (-2,65 Prozent auf 88,30 EUR) und TeamViewer (-2,57 Prozent auf 5,87 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 084 415 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,191 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at