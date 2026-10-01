HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|MDAX im Fokus
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01.10.2026 12:27:26
Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,12 Prozent leichter bei 30 497,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 345,265 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,615 Prozent auf 30 652,86 Punkte an der Kurstafel, nach 30 842,53 Punkten am Vortag.
Bei 30 345,39 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30 689,31 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 1,88 Prozent nach. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 01.09.2026, mit 32 173,26 Punkten bewertet. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 32 056,64 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Stand von 30 459,59 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,56 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 1,65 Prozent auf 77,50 EUR), Ströer SE (+ 1,18 Prozent auf 35,88 EUR), CTS Eventim (+ 1,13 Prozent auf 53,55 EUR), IONOS (+ 0,44 Prozent auf 31,64 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,43 Prozent auf 70,60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AIXTRON SE (-3,98 Prozent auf 36,41 EUR), Aurubis (-3,05 Prozent auf 156,00 EUR), Salzgitter (-2,73 Prozent auf 49,46 EUR), thyssenkrupp (-2,63 Prozent auf 14,26 EUR) und Aroundtown SA (-2,55 Prozent auf 1,60 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 763 133 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,535 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,78 erwartet. Mit 9,02 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|38,45
|4,06%
|Aroundtown SA
|1,62
|1,82%
|Aurubis
|155,60
|1,83%
|CTS Eventim
|55,30
|3,27%
|freenet AG
|22,82
|0,44%
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|70,00
|0,72%
|HENSOLDT
|80,72
|4,51%
|IONOS
|32,12
|0,19%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,88
|0,57%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,43
|0,77%
|Salzgitter
|48,36
|0,79%
|Ströer SE & Co. KGaA
|36,32
|1,57%
|thyssenkrupp AG
|14,32
|3,84%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 611,71
|1,19%