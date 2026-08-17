Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|MDAX aktuell
|
17.08.2026 17:58:47
Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste
Am Montag tendierte der MDAX via XETRA letztendlich 0,27 Prozent leichter bei 32 377,29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357,412 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 32 503,59 Punkte an der Kurstafel, nach 32 464,39 Punkten am Vortag.
Bei 32 542,06 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32 323,59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 31 864,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 31 365,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, mit 30 951,69 Punkten bewertet.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,51 Prozent zu. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 3,37 Prozent auf 52,20 EUR), Nordex (+ 2,65 Prozent auf 40,24 EUR), K+S (+ 2,50 Prozent auf 14,77 EUR), Siltronic (+ 2,39 Prozent auf 89,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,20 Prozent auf 42,18 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,85 Prozent auf 100,00 EUR), KION GROUP (-3,71 Prozent auf 40,20 EUR), PUMA SE (-3,39 Prozent auf 25,63 EUR), RTL (-2,95 Prozent auf 31,25 EUR) und Aroundtown SA (-2,63 Prozent auf 2,07 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2 757 785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,601 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Mit 8,59 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
16:00
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: MDAX notiert am Mittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Salzgitter
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|42,21
|2,28%
|Aroundtown SA
|2,07
|-2,63%
|freenet AG
|23,66
|-0,42%
|K+S AG
|14,76
|3,00%
|KION GROUP AG
|40,12
|-3,46%
|Lufthansa AG
|8,07
|-1,10%
|Nordex AG
|40,00
|2,72%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,28
|-1,12%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,27
|0,25%
|PUMA SE
|25,64
|-3,50%
|RTL
|31,35
|-2,18%
|Salzgitter
|51,90
|3,49%
|Siltronic AG
|89,40
|2,64%
|thyssenkrupp AG
|13,88
|0,54%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|100,00
|-4,76%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 356,98
|-0,33%