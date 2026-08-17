Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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MDAX aktuell 17.08.2026 17:58:47

Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Der MDAX zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Am Montag tendierte der MDAX via XETRA letztendlich 0,27 Prozent leichter bei 32 377,29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357,412 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 32 503,59 Punkte an der Kurstafel, nach 32 464,39 Punkten am Vortag.

Bei 32 542,06 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32 323,59 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 31 864,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 31 365,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, mit 30 951,69 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,51 Prozent zu. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 3,37 Prozent auf 52,20 EUR), Nordex (+ 2,65 Prozent auf 40,24 EUR), K+S (+ 2,50 Prozent auf 14,77 EUR), Siltronic (+ 2,39 Prozent auf 89,80 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,20 Prozent auf 42,18 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,85 Prozent auf 100,00 EUR), KION GROUP (-3,71 Prozent auf 40,20 EUR), PUMA SE (-3,39 Prozent auf 25,63 EUR), RTL (-2,95 Prozent auf 31,25 EUR) und Aroundtown SA (-2,63 Prozent auf 2,07 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 2 757 785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,601 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Mit 8,59 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 42,21 2,28% AIXTRON SE
Aroundtown SA 2,07 -2,63% Aroundtown SA
freenet AG 23,66 -0,42% freenet AG
K+S AG 14,76 3,00% K+S AG
KION GROUP AG 40,12 -3,46% KION GROUP AG
Lufthansa AG 8,07 -1,10% Lufthansa AG
Nordex AG 40,00 2,72% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 27,28 -1,12% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,27 0,25% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 25,64 -3,50% PUMA SE
RTL 31,35 -2,18% RTL
Salzgitter 51,90 3,49% Salzgitter
Siltronic AG 89,40 2,64% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 13,88 0,54% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 100,00 -4,76% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 356,98 -0,33%

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