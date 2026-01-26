Verluste in Frankfurt: MDAX verliert am Mittag

Der MDAX gibt am Mittag nach.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,50 Prozent schwächer bei 31 587,52 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 372,483 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,110 Prozent stärker bei 31 780,89 Punkten in den Montagshandel, nach 31 746,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 808,25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 541,12 Zählern.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der MDAX auf 30 302,78 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 291,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der MDAX mit 26 108,46 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,96 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 30 597,95 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell PUMA SE (+ 9,46 Prozent auf 20,25 EUR), Aroundtown SA (+ 4,68 Prozent auf 2,59 EUR), Delivery Hero (+ 4,08 Prozent auf 26,77 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,03 Prozent auf 40,14 EUR) und Aurubis (+ 1,31 Prozent auf 154,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-3,66 Prozent auf 84,35 EUR), RENK (-3,53 Prozent auf 57,35 EUR), KION GROUP (-3,44 Prozent auf 63,15 EUR), AIXTRON SE (-3,12 Prozent auf 20,52 EUR) und AUMOVIO (-2,94 Prozent auf 43,64 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 170 040 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,907 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Evonik-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,40 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at