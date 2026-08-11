Verluste in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich

In Frankfurt war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag schloss der MDAX nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 32 226,76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 357,933 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,049 Prozent auf 32 266,81 Punkte an der Kurstafel, nach 32 251,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 32 057,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 386,11 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 919,45 Punkte. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 31 448,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, notierte der MDAX bei 31 282,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,03 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 3,95 Prozent auf 42,07 EUR), KION GROUP (+ 3,37 Prozent auf 41,15 EUR), Siltronic (+ 3,20 Prozent auf 79,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,39 Prozent auf 79,15 EUR) und IONOS (+ 2,26 Prozent auf 32,64 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen thyssenkrupp (-3,10 Prozent auf 12,03 EUR), Nemetschek SE (-2,05 Prozent auf 59,65 EUR), TRATON (-2,01 Prozent auf 37,94 EUR), RATIONAL (-1,90 Prozent auf 646,00 EUR) und PUMA SE (-1,88 Prozent auf 26,66 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 562 089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 39,993 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at