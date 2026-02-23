Verluste in Frankfurt: MDAX verliert nachmittags

Um 15:42 Uhr sinkt der MDAX im XETRA-Handel um 0,89 Prozent auf 31 541,22 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 379,736 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 756,47 Zählern und damit 0,210 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (31 823,39 Punkte).

Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 31 481,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 773,21 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 23.01.2026, einen Stand von 31 746,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 28 263,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bei 27 501,51 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,81 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Lufthansa (+ 2,18 Prozent auf 9,29 EUR), KRONES (+ 1,48 Prozent auf 137,20 EUR), Fraport (+ 1,39 Prozent auf 84,15 EUR), freenet (+ 1,24 Prozent auf 31,12 EUR) und Aurubis (+ 0,94 Prozent auf 171,00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen TeamViewer (-5,44 Prozent auf 4,59 EUR), Delivery Hero (-4,24 Prozent auf 19,56 EUR), HENSOLDT (-3,86 Prozent auf 80,90 EUR), Sartorius vz (-3,64 Prozent auf 230,30 EUR) und Jungheinrich (-3,03 Prozent auf 36,44 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 586 554 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,770 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at