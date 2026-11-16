Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende

Zum Handelsende gab der MDAX im XETRA-Handel um 0,50 Prozent auf 30 545,76 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 345,146 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 30 693,08 Punkte an der Kurstafel, nach 30 699,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30 529,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 798,46 Punkten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 30 656,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der MDAX-Kurs 32 464,39 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 29 412,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,40 Prozent nach unten. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell K+S (+ 2,13 Prozent auf 12,97 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,33 Prozent auf 76,00 EUR), Talanx (+ 1,20 Prozent auf 134,80 EUR), Nemetschek SE (+ 0,94 Prozent auf 64,20 EUR) und Lufthansa (+ 0,84 Prozent auf 8,92 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Bechtle (-4,55 Prozent auf 32,32 EUR), Porsche vz (-2,86 Prozent auf 44,10 EUR), AIXTRON SE (-2,83 Prozent auf 31,23 EUR), thyssenkrupp (-2,56 Prozent auf 11,82 EUR) und AUTO1 (-2,54 Prozent auf 14,61 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 607 883 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 40,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at