Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,96 Prozent schwächer bei 29 131,04 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 351,225 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 29 363,07 Zählern und damit 0,176 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29 414,84 Punkte).

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 29 080,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 526,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 0,550 Prozent zu. Der MDAX wies vor einem Monat, am 12.02.2026, einen Wert von 31 113,70 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 12.12.2025, mit 29 959,19 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.03.2025, den Stand von 28 685,73 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,97 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 28 488,77 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell K+S (+ 14,03 Prozent auf 17,72 EUR), WACKER CHEMIE (+ 5,26 Prozent auf 77,05 EUR), HENSOLDT (+ 3,81 Prozent auf 79,10 EUR), Nemetschek SE (+ 3,50 Prozent auf 69,55 EUR) und Talanx (+ 2,83 Prozent auf 105,20 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-10,02 Prozent auf 8,12 EUR), TUI (-5,77 Prozent auf 6,66 EUR), Bilfinger SE (-4,30 Prozent auf 102,50 EUR), AUTO1 (-4,10 Prozent auf 15,66 EUR) und HOCHTIEF (-4,05 Prozent auf 379,00 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 4 918 433 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 33,115 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at