WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

MDAX-Entwicklung 02.02.2026 09:29:39

Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Minus

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am ersten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Montag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,15 Prozent leichter bei 31 116,42 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 367,731 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,313 Prozent leichter bei 31 066,81 Punkten in den Handel, nach 31 164,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 973,93 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 121,40 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30 979,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der MDAX bei 29 751,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Wert von 26 730,94 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,441 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Zählern registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 3,98 Prozent auf 24,54 EUR), TUI (+ 1,62 Prozent auf 9,16 EUR), Nemetschek SE (+ 1,49 Prozent auf 75,05 EUR), Lufthansa (+ 1,31 Prozent auf 8,81 EUR) und Talanx (+ 1,22 Prozent auf 107,80 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen thyssenkrupp (-3,23 Prozent auf 10,93 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,78 Prozent auf 96,10 EUR), Aurubis (-2,62 Prozent auf 156,20 EUR), AIXTRON SE (-1,52 Prozent auf 19,07 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,50 Prozent auf 27,58 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 316 171 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 36,736 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Evonik-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

08.12.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 Talanx Halten DZ BANK
13.11.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
