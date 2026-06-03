Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start in Rot

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,95 Prozent auf 32 635,28 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 384,780 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,923 Prozent schwächer bei 32 643,59 Punkten in den Handel, nach 32 947,80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 32 675,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32 568,42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Wert von 30 589,95 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 29 801,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 773,34 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 1,04 Prozent auf 58,52 EUR), TRATON (+ 0,98 Prozent auf 34,92 EUR), RATIONAL (+ 0,54 Prozent auf 649,50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,33 Prozent auf 47,96 EUR) und thyssenkrupp (+ 0,30 Prozent auf 11,75 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Ströer SE (-5,83 Prozent auf 35,22 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,12 Prozent auf 74,40 EUR), Bilfinger SE (-3,42 Prozent auf 80,40 EUR), LANXESS (-3,24 Prozent auf 16,12 EUR) und DEUTZ (-2,51 Prozent auf 9,91 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 347 467 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,749 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,56 erwartet. Mit 8,06 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at