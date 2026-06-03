Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
|Index-Bewegung
|
03.06.2026 09:28:58
Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start in Rot
Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,95 Prozent auf 32 635,28 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 384,780 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,923 Prozent schwächer bei 32 643,59 Punkten in den Handel, nach 32 947,80 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 32 675,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32 568,42 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Wert von 30 589,95 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 03.03.2026, bei 29 801,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 773,34 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Tops und Flops im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 1,04 Prozent auf 58,52 EUR), TRATON (+ 0,98 Prozent auf 34,92 EUR), RATIONAL (+ 0,54 Prozent auf 649,50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,33 Prozent auf 47,96 EUR) und thyssenkrupp (+ 0,30 Prozent auf 11,75 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Ströer SE (-5,83 Prozent auf 35,22 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,12 Prozent auf 74,40 EUR), Bilfinger SE (-3,42 Prozent auf 80,40 EUR), LANXESS (-3,24 Prozent auf 16,12 EUR) und DEUTZ (-2,51 Prozent auf 9,91 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 347 467 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,749 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der MDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,56 erwartet. Mit 8,06 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
17:59
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
07:55
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ströer auf 'Sell' - Ziel runter auf 37 Euro (dpa-AFX)
|
02.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.05.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)