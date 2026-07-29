Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start leichter

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent leichter bei 32 329,32 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 354,963 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,199 Prozent auf 32 459,68 Punkte an der Kurstafel, nach 32 395,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32 552,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 325,69 Punkten verzeichnete.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,302 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 483,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 010,78 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der MDAX mit 31 174,76 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,36 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell KRONES (+ 4,75 Prozent auf 119,20 EUR), Nordex (+ 3,28 Prozent auf 38,46 EUR), Evonik (+ 2,41 Prozent auf 17,41 EUR), LANXESS (+ 2,19 Prozent auf 15,84 EUR) und Porsche vz (+ 2,16 Prozent auf 45,83 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AUTO1 (-15,39 Prozent auf 20,12 EUR), DWS Group GmbH (-5,23 Prozent auf 68,00 EUR), AIXTRON SE (-2,84 Prozent auf 33,48 EUR), Siltronic (-2,29 Prozent auf 70,55 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,92 Prozent auf 143,20 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die AIXTRON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 283 584 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,113 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,87 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at