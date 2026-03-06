Verluste in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone

Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:40 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,08 Prozent auf 17 112,27 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 92,686 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,521 Prozent auf 17 389,27 Punkte an der Kurstafel, nach 17 299,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Freitag bei 17 483,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 112,27 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 2,90 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der SDAX mit 17 893,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 16 905,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der SDAX auf 15 754,06 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,40 Prozent zurück. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 983,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Grand City Properties (+ 4,12 Prozent auf 10,62 EUR), secunet Security Networks (+ 2,28 Prozent auf 197,60 EUR), Gerresheimer (+ 2,21 Prozent auf 18,52 EUR), ATOSS Software (+ 2,02 Prozent auf 90,80 EUR) und Verve Group (+ 1,35 Prozent auf 1,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Vossloh (-6,43 Prozent auf 69,90 EUR), PATRIZIA SE (-4,82 Prozent auf 7,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,26 Prozent auf 52,85 EUR), Salzgitter (-3,87 Prozent auf 47,24 EUR) und Douglas (-3,37 Prozent auf 10,32 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 767 997 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,748 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,15 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

